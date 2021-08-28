В красную зону перешли Австрия и остров Мадейра

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С 30 августа в списке стран красной зоны появятся Австрия и остров Мадейра, приезжим из этих стран, если они не привиты, придется изолироваться на 10 дней стран. Румыния перешла из зеленой зоны в желтую. Приезжим из этой страны придется сдавать ПЦР-тест перед вылетом в Литву и в Литве.
Список пораженных стран обновляют каждую пятницу, а вступает он в силу по понедельникам. На карте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний страны разделены на зоны, в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом. Все третьи страны входят в серую зону.
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