aA
С 30 августа в списке стран красной зоны появятся Австрия и остров Мадейра, приезжим из этих стран, если они не привиты, придется изолироваться на 10 дней стран. Румыния перешла из зеленой зоны в желтую. Приезжим из этой страны придется сдавать ПЦР-тест перед вылетом в Литву и в Литве.
В красную зону перешли Австрия и остров Мадейра
© Jaunius Špakauskas

Список пораженных стран обновляют каждую пятницу, а вступает он в силу по понедельникам. На карте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний страны разделены на зоны, в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом. Все третьи страны входят в серую зону.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Подарок Вильнюсского муниципалитета понравился не всем учителям (3)

Вильнюсских педагогов в этом году ждет подарок -...

В пятницу вечером министр экономики посетила несколько вильнюсских баров: "паспорт возможностей" действует (6)

В Литве все еще не смолкают разговоры о "паспорте...

В красную зону перешли Австрия и остров Мадейра (1)

С 30 августа в списке стран красной зоны появятся...

Климатолог рассказал, каким будет начало сентября в Литве

"Эта неделя показала, что осень уже не за горами. На...

Иностранец приехал в Литву из Беларуси на велосипеде с героином в чемодане

26 августа в Литве перед судом предстал гражданин...