В красную зону перешли Австрия и остров Мадейра

Список пораженных стран обновляют каждую пятницу, а вступает он в силу по понедельникам. На карте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний страны разделены на зоны, в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом. Все третьи страны входят в серую зону.