В красную зону COVID-19 попали все крупные города Литвы

В Паневежисе уровень заболеваемости за последние 14 дней составил 110 случаев на 100 000, доля положительных тестов составляет – 3,3%. Паневежис попал в красную зону C1.

В Шяуяй на 100 000 жителей за 14 дней приходится 172 случая, доля положительных тестов составляет - 2%. Шяуляй входит в красную зону C2.

Неважно обстоят дела и в Клайпеде - 324 случая на 100 000 жителей за последние 14 дней, доля положительных тестов составляет 4,3%. Клайпеда входит в зону C3.

"Покраснел" и Каунас - 203 случая на 100 000 жителей за последние 14 дней, доля положительных случаев составляет 3,2%. Это красная зона C3.

В Вильнюсе на 100 000 жителей за последние 14 дней приходится 148 случаев заболевания, доля положительных тестов составляет 2,9%. Вильнюс входит в красную зону C1.

На данный момент в Литве 18 красных муниципалитетов.

Показатель заболеваемости по Литве составляет 122,9 случая на 100 000 жителей за 14 дней, доля положительных тестов - 2,7%. Пока страна находится в красной зоне С1.