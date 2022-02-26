В конце зимы температура опустится до -11 градусов

Местами ожидаются небольшие осадки, в основном дождь. Утрам кое-где прогнозируют гололед. Будет дуть северный, северо-западный ветер. Днем станет теплее. Во второй половине дня будет 3-6, на западе до 7 градусов тепла.

В воскресенье придет антициклон. Ожидается малооблачная и даже ясная погода. Особых осадков не ожидается. Ночью местами сформируется гололед. Ветер ослабеет. Ночью 3–8 градусов мороза, местами 9-11 градусов мороза Днем будет солнечно, однако температура будет подниматься медленно. Днем будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В первые дни следующей недели погоду обусловит зона высокого давления, поэтому будет сухо, спокойно, но прохладно. По ночам будет 4-9 градусов мороза, местами, в основном в Аукштайтии и Дзукии, до 10-12 градусов мороза. Днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.