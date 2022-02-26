В конце зимы температура опустится до -11 градусов

Местами ожидаются небольшие осадки, в основном дождь. Утрам кое-где прогнозируют гололед. Будет дуть северный, северо-западный ветер. Днем станет теплее. Во второй половине дня будет 3-6, на западе до 7 градусов тепла.
В воскресенье придет антициклон. Ожидается малооблачная и даже ясная погода. Особых осадков не ожидается. Ночью местами сформируется гололед. Ветер ослабеет. Ночью 3–8 градусов мороза, местами 9-11 градусов мороза Днем будет солнечно, однако температура будет подниматься медленно. Днем будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
В первые дни следующей недели погоду обусловит зона высокого давления, поэтому будет сухо, спокойно, но прохладно. По ночам будет 4-9 градусов мороза, местами, в основном в Аукштайтии и Дзукии, до 10-12 градусов мороза. Днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине: в Киеве ракета попала в многоквартирный жилой дом Зеленский утром обратился к украинцам
26 февраля российская армия продолжает атаковать...
Премьер Литвы: если Путину удастся добиться чего-то из задуманного, ближайшими мишенями станут две страны (18)
Если Владимиру Путину удастся добиться чего-то из...
В Украине сообщают о 3500 погибших российских военных. Минобороны РФ до сих пор не сообщало о потерях (11)
За время войны в Украине погибли более 3500 тысячи...
Горючего хватит: сбоев нет, бизнес просит жителей вести себя ответственно
На литовских АЗС положение нормальное, нехватки в...
Репортаж: Днепр готовится к обороне, жители записываются в ряды защитников города (1)
Жители Днепра своими силами организовали и открыли...