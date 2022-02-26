aA
В субботу атмосферное давление повысится, облака рассеются. До полудня больше облаков останется только на юге страны.
В конце зимы температура опустится до -11 градусов
© DELFI / Andrius Ufartas

Местами ожидаются небольшие осадки, в основном дождь. Утрам кое-где прогнозируют гололед. Будет дуть северный, северо-западный ветер. Днем станет теплее. Во второй половине дня будет 3-6, на западе до 7 градусов тепла.

В воскресенье придет антициклон. Ожидается малооблачная и даже ясная погода. Особых осадков не ожидается. Ночью местами сформируется гололед. Ветер ослабеет. Ночью 3–8 градусов мороза, местами 9-11 градусов мороза Днем будет солнечно, однако температура будет подниматься медленно. Днем будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В первые дни следующей недели погоду обусловит зона высокого давления, поэтому будет сухо, спокойно, но прохладно. По ночам будет 4-9 градусов мороза, местами, в основном в Аукштайтии и Дзукии, до 10-12 градусов мороза. Днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Toksiški santykiai – vaikystės patirčių pasekmė: kokią įtaką mūsų partnerio pasirinkimui turi tėvai?

Delfi Plius Forumas „Pauzė“

Ieva Vaitkevičiūtė. Ką apie darbuotojų emocinę sveikatą rodo duomenys iš pažangiausių kompanijų?

Delfi Plius Žurnalas „Tavo vaikas“

Nuolat valgyti norintis vaikas – emocijos, augimo šuolis ar rimtos ligos?

Delfi Plius Petras Grigalis

Rusijos „jėgos reitingas“: ką rodo skaičiai apie šios šalies kariuomenės potencialią galią?

Delfi Plius Jurga Jurkevičienė

Italijoje netaupo tik benamiai: stebisi, kaip lietuviai švaisto vandenį, maistą ar elektrą, o į kainų pokyčius reaguoja itin dramatiškai

Delfi Plius The Economist

Kodėl Putinas ir jo aplinka nori, kad kiltų karas

Verslas Plius Edgaras Savickas

„Danske Bank“ vadovas: Lietuvoje vis dar išlikęs milžiniškas valandinių atlyginimų skirtumas

TOP новостей

Karas Kijeve Volodymyras Zelenskis

Война в Украине: в Киеве ракета попала в многоквартирный жилой дом Зеленский утром обратился к украинцам

26 февраля российская армия продолжает атаковать...

Ingrida Šimonytė

Премьер Литвы: если Путину удастся добиться чего-то из задуманного, ближайшими мишенями станут две страны (18)

Если Владимиру Путину удастся добиться чего-то из...

В Украине сообщают о 3500 погибших российских военных. Минобороны РФ до сих пор не сообщало о потерях (11)

За время войны в Украине погибли более 3500 тысячи...

Горючего хватит: сбоев нет, бизнес просит жителей вести себя ответственно

На литовских АЗС положение нормальное, нехватки в...

Aš myliu Dniprą

Репортаж: Днепр готовится к обороне, жители записываются в ряды защитников города (1)

Жители Днепра своими силами организовали и открыли...