В конце января продолжатся протесты фермеров – сельхозтехника направится в Вильнюс

Председатель СХС Игнас Хофманас сообщил в четверг радио LRT, что акция запланирована на 23-26 января.

"Скорее всего на той неделе", - сказал И. Хофманас Elta в четверг.

В четверг рано утром СХС распространил заявление, в котором говорится, что акция протеста будет организована, поскольку фермерам так и не были представлены конкретные сроки, в течение которых будут решены поднятые ими проблемы – в первую очередь, процедура восстановления многолетних лугов, акцизная политика, расширение охраняемых территорий и т. д.

"У фермеров возникают подозрения относительно того, будут ли проблемы решаться или же они будут просто отсрочены, оттягивая время", - говорится в распространенном СХС сообщении, в котором также в "полном игнорировании сельскохозяйственных проблем" обвиняется министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас.

После того как в понедельник по всей Литве фермеры разжигали костры протеста, представители СХС встретились с премьер-министром Ингридой Шимоните.