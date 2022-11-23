В конце третьего квартала 2022 года в стране насчитывалось 26,2 тыс вакансий для наемных работников

Количество свободных рабочих мест сократилось в строительных организациях – их стало на 0,5 тыс. меньше, чем во втором квартале 2022 г., в административной и сервисной деятельности – на 0,3 тыс., в торговых компаниях – на 0,2 тыс. меньше.

Количество свободных рабочих мест увеличилось в информационно-коммуникационных, здравоохранительных и социальных предприятиях, транспортных и складских предприятиях – их было по 0,2 тыс. больше, чем во втором квартале 2022 г.

В конце третьего квартала 2022 г. уровень свободных рабочих мест составлял 1,9 проц. – это столько же, сколько и во втором квартале 2022 г., но на 0,1 проц. меньше, чем год назад.

Самый высокий уровень вакансий в третьем квартале 2022 г. был в сферах госуправления и обороны; обязательного социального страхования (4,2 проц.), информационных и коммуникационных компаниях (3,3 проц.), транспортно-складских компаниях (2,8 проц.). Самый низкий уровень свободных рабочих мест был в сфере образования (0,4 проц.), операций с недвижимостью (0,6 проц.), сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства (0,7 проц.).

Больше всего вакансий в третьем квартале 2022 г. было в промышленных предприятиях – 4,7 тыс. (17,8 проц. всех свободных рабочих мест), транспортно-складских – 4,4 тыс. (16,7 проц.), госуправления и обороны, обязательного социального страхования – 3,7 тыс. (14 проц.).