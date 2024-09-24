В конце срока полномочий правящие представили предложения по пенсионному накоплению: ждет масса новшеств

В числе таких случаев - тяжелое заболевание, работоспособность всего 70% и больше, потребность в паллиативном уходе. Правящие также предлагают, чтобы в качестве однократной выплаты жители могли забрать не 5000, а 10 000 евро. Появятся и изменения в системе включения в накопление.
Проект поправок к закону в понедельник зарегистрировали члены фракции консерваторов Миндаугас Линге, Пауле Кузмицкене и Юргис Разма. В сопроводительном документе к нему сказано, что в 2023 году, по данным „Содры“, в накоплении участвовали 1,4 млн. человек, из них активно деньги переводили 766 000.
Конституционный Суд в марте этого года заявил, что ситуация, в которой люди не могут забрать из фондов свои накопления, противоречит Конституции.
С учетом этого депутаты представили поправки к закону.
Инициаторы поправок предлагают дать возможность остановить накопление, если человек получил направление в стационар, дневной центр или амбулаторно получает паллиативную помощь. По данным Минздрава, в 2023 году услуги паллиативной помощи получали 3190 человек.
„С учетом того, что паллиативную помощь получают люди чьей жизни грозит опасная болезнь, прогноз выживания этих людей мрачный, поэтому нет смысла оставлять их в системе пансионного накопления“, – указали депутаты.
Кроме того, предлагается дать возможность выйти из накопления людям, которые столкнулись с тяжелой болезнью (по списку утвержденному министром).
Указывается, что таким людям обычно требуются дополнительные услуги в сфере здравоохранения, реабилитация и услуги, которые не всегда государство финансирует в полной мере, а у самого человека средств на оплату этих услуг не хватает.
Правда, это касается только самого заболевшего и его накоплений, но не распространяется на других членов семьи.
Отмечается, что невозможно точно сказать, сколько людей по этой причине сможет остановить накопление.
Откладывать на пенсию дополнительно не придется и людям, которые не трудоспособны на 70% и больше процентов (до 31 декабря 2023 г – 70% и больше; до 1 июля 2005 г. – I группа инвалидности).
В вышеперечисленных случаях люди смогут не только остановить участие в накоплении, но и забрать деньги из фонда.
Кроме того, от участия в обязательном накоплении предлагают освободить иностранцев, которые временно приезжают на заработки в Литву (у которых есть вид на жительство на небольшой срок).
„Если у человека есть вид на жительства на длительный срок, значит, он связывает свою жизнь с Литвой, социальные гарантии, поэтому он должен участвовать в дополнительном накоплении“, – указано в поправках.
Кроме того, консерваторы предлагают включать людей в систему накопления один раз, если они откажутся от участия - через три года - еще раз повторно. Сейчас работников включают в списке каждых три года, пока им не исполнится 40 лет.
В документе также сказано, что на практике бывают такие случаи, когда человек не знакомиться с информацией „Содры“ о вовлечении в накопление, не принимает сознательное решения, а когда у него начинают высчитывать деньги, понимает, что это для него неприемлемо.
Поэтому предлагают дать дополнительную возможность отказаться от пенсионного накопления после истечения срока отказа (обычно, после 30 июня).
Такой человек, у которого уже начали высчитывать деньги, сможет принять окончательное решение до 31 октября.
„В таком случае человеку деньги должны вернуть не позже, чем в течение 30 дней“, – указали депутаты.
В законе также предлагается уменьшить срок, за время которого человек должен предупредить фонд о приостановке участия в накоплении (сейчас отчисления останавливают через 2 месяца после получения уведомления). К примеру, человек 2 сентября обратился с просьбой остановить отчисления, его просьба будет выполнена с 1 ноября.
Депутаты отмечают, что это возмущает жителей, ведь часто отчисления просят приостановить, если меняются обстоятельства жизни, снижаются доходы.
В поправках предлагается сделать так, чтобы отчисления останавливали со следующего календарного месяца после обращения.
Кроме того, предлагается дать возможность отсрочить переводы на 24 месяца (сейчас это можно сделать на 12 месяцев) каждых 10 лет.
Некоторые люди недовольны тем, что перед тем, как они выйдут на пенсию, им разрешают забрать слишком мало денег (сейчас до 5000 евро). Депутаты предлагают увеличить эту сумму до 10 000 евро.
Также предлагают предусмотреть возможность выплаты отложенного аннуитета с первого дня того месяца, когда человеку исполняется 85 лет.
Если парламент примет эти поправки, то они вступят в силу с 1 января 2025 года.