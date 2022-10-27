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В четверг днем погоду в Литве обусловит зона высокого давления.
В конце октября в Литве еще больше потеплеет
© DELFI / Robertas Narmontas

Ожидается облачная с небольшими прояснениями погода. Местами, в основном на западе, пройдут небольшие дожди. После обеда воздух прогреется до 11-16 градусов, прохладнее будет в Вильнюсском и Утенском округах, там местами будет 11-12 градусов, теплее будет в Таурагском и Мариямпольском округах - до 16 градусов.

В пятницу зона высокого давления немного ослабеет. Будет облачно. На большей части территории Литвы пройдут небольшие дожди или морось. Ночью и утром местами туман. Температура ночью составит 6-11 градусов тепла.

В пятницу днем будет облачно с прояснениями, на большей части территории страны пройдут небольшие дожди или морось. Днем будет 11-16 градусов тепла.

В субботу погода почти не изменится. Ожидается облачная погода, местами прояснения, во многих районах пройдут небольшие дожди. Днем осадки ожидаются местами. Ночью кое-где сформируется туман. Ночью будет 8-13, днем до 11-16 градусов тепла.

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