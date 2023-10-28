В конце октября – сюрприз: ожидается потепление

Местами выпадут небольшие осадки, преимущественно дождь. На рассвете будет дуть легкий ветер переменного направления. Небо будет облачным. Небольшие прояснения ожидаются только в некоторых местностях на западе Литвы. Солнца почти не будет, так что более приятного тепла ждать не приходится. Температура во многих местах едва достигнет 1-4 градусов и только вблизи Балтийского моря – 5-6 градусов.
В ночь на воскресенье по нашему региону пройдет полоса высокого давления. Существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, поэтому местами может образоваться туман. Минимальная температура будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
В воскресенье днем с запада к Литве приблизится теплый атмосферный фронт, подгоняемый атлантическим циклоном. Во многих районах пройдут дожди. Ветер начнет дуть с юго-востока, юга и усилится. Порывы ветра у моря будут достигать 15 м/с. Этот ветер принесет теплые воздушные массы. Температура поднимется до 4-9 градусов, а на юго-западе страны кое-где прогреется до 10-11 градусов.
В понедельник во многих местах пройдет переменный дождь. Будет дуть сильный, но теплый южный, юго-западный ветер. Местами порывы ветра усилятся до 15-17 м/с. Температура ночью не опустится ниже 2-7 градусов, а местами сохранится на уровне 8-10 градусов тепла. Днем будет вероятность потепления до 10-15 градусов.