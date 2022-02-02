В конце недели в Литве снова ожидается оттепель

Почти повсюду ожидается облачная погода, только на западе после обеда возможны прояснения. Во многих районах пройдет снег, интенсивные осадки прогнозируют на юго-востоке. На западе и на севере страны без осадков. Прогнозируют гололед. Днем будет 4–5 градусов мороза на северо-востоке и около 0 у моря.

В четверг в Литву придет зона высокого давления. Будет больше прояснений, ветер практически успокоится. Небольшой снег возможен лишь местами: на востоке и у моря. Ночью прогнозируют туман и иней. Ночью ожидается 4–9, местами до 12 градусов мороза, у моря 2 градуса мороза. Днем 1–6, в Аукштайтии 8 градусов мороза, а у моря - около 0.

В ночь на пятницу особых перемен не ожидается, только похолодает: до 5–10, на востоке местами 11–14 градусов мороза. Утром на взморье придет новая зона осадков, которая постепенно охватит всю страну. Сначала будет идти снег, потом мокрый снег, у моря - дождь, на западе - дождь при минусовой температуре. Усилится юго-восточный, южный ветер до 8–13 м/с, местами прогнозируют метель. Днем на востоке будет ниже нуля, а на западе начнется оттепель.