В конце месяца синоптики снова обещают потепление

Днем ожидается переменная облачность. На западе облаков будет меньше, в других районах будет более облачная погода. В большинстве районов пройдут небольшие дожди. Местами с грозами. Днем будет от 22 тепла на западе, до 23–25 в большинстве районов и 26–27 градусов местами на севере страны.

В пятницу ночью давление над Литвой начнет подниматься. Облака рассеются. Вероятность осадков невелика. Ночью местами прогнозируют туман. Ночью будет 11–16 градусов тепла. В пятницу днем будет солнечно и практически без осадков. Небольшие дожди возможны лишь в некоторых районах. Днем будет от 23 градусов в Жемайтии, 24–27 в большинстве районов до 28 градусов на севере. Правда, у моря будет прохладнее, всего 20–22 градуса тепла.