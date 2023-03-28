В конце месяца около Litexpo временно изменится порядок движения

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Вильнюсский муниципалитет информирует, что во время выставок Resta и "Мебель и решения дизайна 2023" (Baldai ir dizaino sprendimai 2023) 27–29 апреля около выставочного центра Litexpo движение временно будет односторонним. Транспортные средства с ул. Пароду и К.Елскё будут направлены по кольцу: пр-т Лайсвес, ул. Пароду, ул. К.Елскё, пишет madeinvilnius.lt.
Во время мероприятия около ул. Пароду и К.Елскё будут введены временные ограничения скорости.
Просьба к водителям - следите за знаками!
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