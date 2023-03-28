aA
Вильнюсский муниципалитет информирует, что во время выставок Resta и "Мебель и решения дизайна 2023" (Baldai ir dizaino sprendimai 2023) 27–29 апреля около выставочного центра Litexpo движение временно будет односторонним. Транспортные средства с ул. Пароду и К.Елскё будут направлены по кольцу: пр-т Лайсвес, ул. Пароду, ул. К.Елскё, пишет madeinvilnius.lt.
В конце месяца около Litexpo временно изменится порядок движения
© DELFI / Tomas Vinickas

Во время мероприятия около ул. Пароду и К.Елскё будут введены временные ограничения скорости.

Просьба к водителям - следите за знаками!

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Новая налоговая реформа в Литве: ее хотят принять не те, кто разрабатывал

Против представленной налоговой реформы восстали...

В Литву возвращается зима, прогнозируют даже метель

Во вторник Литва окажется в зоне действия низкого...

Экономист Центробанка Литвы: цены на жилье все еще немного завышены

Годовой темп роста цен на жилье в четвертом квартале...

Вниманию водителей: с апреля начнут действовать новые радары

Уже совсем скоро в столице Литвы уберут знаки о...

Советник президента об ограничениях для россиян и белорусов: во время войны это необходимо

Главный советник президента Гитанаса Науседы по...