01 сентября 2023 г. 07:01

В конце лета на рынке аренды жилья появились мошенники: люди остаются на улице и без денег

 
ru.DELFI.lt
Klaipėda
Klaipėda
ФОТО: Andrius Kundrotas

Мошенники, как и брокеры, прекрасно знают, что перед наступлением осени растет спрос на арендуемое жилье. И они этим пользуются, пишет Vakarų ekspresas.

30 августа в Клайпедскую полицию обратился 23-летний молодой человек. Он сообщил, что пострадал от мошенников.

Он искал жилье для аренды, нашел объявление в интернете месяц назад. Молодой человек позвонил по указанному телефону, договорился об условиях аренды, 1 августа на предоставленный счет перевел депозит – 330 евро. Однако в указанное время квартиру он не получил. Больше связаться с человеком, который сдал ему жилье, не удалось.

Клайпедская полиция начала расследование по факту мошенничества.

Правоохрана призывает жителей быть бдительными. Если вы хотите на самом деле снять жилье - встретьтесь с арендодателями, осмотрите квартиру, убедитесь, что жилье сдают легально, составьте договор и только после этого переводите деньги.

Перед тем как перевести деньги, надо не только осмотреть квартиру, но и убедиться, что вы встречаетесь с хозяином жилья.

Бывает и так, что арендаторы потом сдают жилье другим людям. Такие лица берут аванс сразу у нескольких человек, а потом пропадают.

Если вы нашли подходящую квартиру, обязательно подпишите договор с ее владельцем. Наличие договора обезопасит не только арендатора, но и арендодателя.

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