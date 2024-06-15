В конце июня в Пакруойской усадьбе - большой летний фестиваль цветов

Тема фестиваля – „Дежавю среди колосьев“

Как и каждый год флористы Пакруойской усадьбы удивят гостей цветочными композициями и художественными решениями, которые не только позволят путешествовать по воспоминаниям, но и побудят к новым открытиям. Сто лет назад бароны усадьбы выращивали злаковые культуры для хозяйственных целей, а сегодня они становится произведением искусства – самым неожиданным акцентом в цветниках усадьбы.

Фестиваль цветов, который начнется 29 июня, порадует новинкой – особое внимание будет уделено композициям из цветов и злаков. Не зря тема этого года – „Дежавю среди колосьев“. За этими словами могут скрываться разные чувства и эмоции. У кого-то они могут быть связаны с воспоминаниями о первой любви, гаданием на лепестках ромашки в поле, у другого – с внезапным возвращением, казалось бы, утраченных романтических чувств, сбором луговых цветов. Эти чувства переносят вас туда, где было так красиво, беззаботно и уютно, что хочется возвращаться туда снова и снова.