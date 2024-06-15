В конце июня в Пакруойской усадьбе - большой летний фестиваль цветов

Это крупнейший в Европе летний фестиваль цветов, исторической архитектуры, изобразительного и исполнительского искусства.
Тема фестиваля – „Дежавю среди колосьев“
Как и каждый год флористы Пакруойской усадьбы удивят гостей цветочными композициями и художественными решениями, которые не только позволят путешествовать по воспоминаниям, но и побудят к новым открытиям. Сто лет назад бароны усадьбы выращивали злаковые культуры для хозяйственных целей, а сегодня они становится произведением искусства – самым неожиданным акцентом в цветниках усадьбы.
Фестиваль цветов, который начнется 29 июня, порадует новинкой – особое внимание будет уделено композициям из цветов и злаков. Не зря тема этого года – „Дежавю среди колосьев“. За этими словами могут скрываться разные чувства и эмоции. У кого-то они могут быть связаны с воспоминаниями о первой любви, гаданием на лепестках ромашки в поле, у другого – с внезапным возвращением, казалось бы, утраченных романтических чувств, сбором луговых цветов. Эти чувства переносят вас туда, где было так красиво, беззаботно и уютно, что хочется возвращаться туда снова и снова.
Знаменитый японский художник и крестный отец японского современного искусства Окакура Какудзо сказал: „В радостях и печалях цветы — наши постоянные спутники“. Огромный парк, необыкновенно красивые цветники и скульптуры позволят каждому забыть повседневные заботы и погрузиться в утопический мир красоты и цветов“, - уверены организаторы фестиваля.
Впечатляющие инсталляции – на территории 15 гектаров
На территории площадью 15 гектаров можно будет побывать в мире Шекспира: увидеть парк гигантских скульптур, созданных известными литовскими художниками. Программа фестиваля будет дополнена театральными постановками для всей семьи, созданными известными литовскими и зарубежными актерами и артистами цирка, аттракционами и другими развлечениями.
В Пакруойской усадьбе можно ощутить волшебство усадебной жизни 19 века: познакомиться с жизнью помещиков и узнать их пикантные тайны, присутствовать при процессе приготовления напитков на пивоварне и исторической винокурне, прокатиться на ретро автомобиле или карете и многое, многое другое. Фестиваль подарит веселье каждый день до осени. Маленьких посетителей усадьбы порадуют цирковые представления, животные, старинная карусель, великолепный цветочный дворец, веселые праздничные персонажи и знаменитый житель усадьбы - верблюд.
„Не обязательно ехать в самые известные цветочные парки Европы, такие как сады Кекенхоф в Голландии или сады Клода Моне во Франции, чтобы увидеть захватывающее зрелище, где цветы переплетаются с искусством“, - подчеркивают организаторы фестиваля.