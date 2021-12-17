По словам директора Baltijos tyrimаi Расы Алишаускене, тот факт, что даже кризисы не влияют на рейтинги, вероятно, свидетельствует о том, что во время розни противопоставляются не столько партии, сколько два лагеря политических сил.

Разницу можно увидеть, если сравнивать результаты опроса в конце 2021 г с результатами опроса за ноябрь 2020 года. Тут явно видно, что социал-демократы сумели увеличить свою популярность почти на 10%, а в рядах избирателей консерваторов и "крестьян" произошли перемены.

По данным опроса 16 ноября–2 декабря 2021 г., если бы парламентские выборы проходили в ближайшее время, то больше всего голосов получили бы социал-демократы - 16,3% (в октябре - 17,4%).

Позиции других партий также практически не менялись. Например, количество намеревающихся голосовать за "крестьян" не меняется с сентября - 10,1% (9,2%).

За консерваторов намеревались голосовать 10,6% жителей (в октябре 9,2%).

Далее идет Движение либералов - 8,3% (в октябре - 7,1%).

За либералами идет "Свобода и справедливость" - 7,4% (в октябре - 6,8%), далее - Партия труда - 6% (в октябре - 6,7%). Союз свободы так и не набрал больше 3% (в октябре 2%). Избирательная акция поляков Литвы получила 2,8% голосов, Литовская партия регионов - 1,1%, а Союз народа и справедливости" - 1%.

Треть респондентов (31,5%) сказали, что не будут голосовать или не определились за кого отдать голос.