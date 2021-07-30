– Чем вас привлекла эта работа?

– Мне нравится завязывать контакт с людьми, даже оказывать психологическую помощь. Я училась на психологии, думаю, обстоятельства сложились так, что мне суждено было выбрать такую работу. Мне эта профессия понравилась тем, что я могу заботиться об осужденных, оказывать им помощь, давать им возможность читать. Я рада, что пошла на эту авантюру 20 лет назад (улыбается). Здесь я пытаюсь использовать все полученные во время учебы знания.

– Много ли осужденных читает?

– Немало тех, кто хочет читать. Только вкусы у них разные. Читают все – и арестованные, и осужденные. Иногда просят такие книги, которых нет в нашей библиотеке, тогда я заказываю их в библиотеке им. Мартинаса Мажвидаса.

– Какой действует порядок? Заключенные берут книги с собой или читают в читальном зале?

– Осужденный (арестованный) письменно подает заявку, в которой указывает, какие книги ему нужны, авторов или просто тему (любовь, детектив, психология, фантастика и т.д.). Я собираю нужные книги. Осужденные (арестованные) забирают книги с собой. У нас есть также литература на английском, немецком, польском и русском языках. Эти книги обычно берут не граждане Литвы или те, кто хочет подтянуть знания иностранного языка.

– Можно ли читать книги в читальном зале?

– До карантина это можно было делать, сейчас собрания запрещены. Иногда приходит один-да человека, которые хотят полистать газеты или уголовный кодекс, им даем возможность находиться в читалке.

– Кто несет материальную ответственность за книги?

– Вся ответственность на мне. Я должна контролировать, смотреть, проверять, смотреть в глаза, доверять людям. Конечно, я всегда напоминаю, что с книгами надо обращаться бережно. Бывали случаи, когда возвращали порванные книги, но потом осужденные их откупали.

– Какие книги пользуются спросом?

– Я бы сказала, самый популярный жанр - психология. Они рекомендуют понравившиеся книги друг другу. Их привлекают книги, описывающие внутреннее состояние людей. Они предпочитают легкие книги с жизненным опытом, примерами. Бывает, что осужденный берет книгу, но не прочитывает ее, поскольку она ему показалась слишком сложной. Возможно, он читает ее не в тот период жизни, когда она открывается. Популярностью пользуется книга Свами Рама "Жизнь среди Гималайских йогов". Очень популярны книги о питании. Большинство заботится о здоровье.

– Часто ли читают газеты и журналы?

– Желтую прессу читают охотно. В журналах много советов о правильном питании, дискуссий, кроссвордов. У нас журналов немного, осужденные ими делятся, передают из рук в руки. Одни предпочитают газеты, другие - журналы о политике, третьи - о машинах.

– Популярна ли юридическая литература?

– Да, читают. Больше всего пользуются спросом комментарии к Уголовному кодексу, сам УК.

– Бывает ли, когда заключенные просят книгу, которая читается нелегко, рассказывает о трагедии?

– "Преступление и наказание" Ф.М.Достоевского. Ее читают и на русском. Был случай, когда я не давала эту книгу осужденному. Один, прочитав ее, пытался покончить с собой. Всегда надо учитывать внутреннее состояние человека, окружение. Я стараюсь не давать книги о наказаниях или с описанием преступления. Подбираю такие, где нет похожего опыта, которые могут вызвать нехорошие эмоции.

– Какая из прочитанных книг произвела впечатление лично на вас?

– "День, когда я научился жить" Лорана Гунеля. О ней мы говорили и с осужденными. Каждый мог подумать о том, как он провел бы последний день своей жизни, что мог бы сделать для окружающих.