В Клайпедский порт прибыло более 30 военных кораблей союзников по НАТО для участия в BALTOPS 24

Как сообщили в Литовской армии, экипажи прибывших на учения военных кораблей насчитывают более 4 тыс. моряков, морских пехотинцев, морских летчиков и других специалистов ВМС.

Представители кораблей, прибывших в Клайпеду, примут участие в конференции по координации действий на море во время учений BALTOPS 24, которая организуется в Литве во второй раз.

"Это будут крупнейшие учения, когда-либо проводившиеся в Балтийском море, всего в них примут участие около 9 тыс. военнослужащих и другой личный состав, более 50 кораблей, более 80 самолетов из 20 стран НАТО", – говорится в пресс-релизе армии.