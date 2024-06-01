В Клайпеде прошел ливень: во дворах тонут машины, затоплены улицы

Жители Клайпеды делятся в социальных сетях фотографиями тонущих автомобилей и автобусов общественного транспорта, а в некоторых дворах люди заходят в воду, как в бассейн, раздетые и пытаются спасти свои тонущие машины. Один из дворов Дебреценского района, окруженный многоквартирными домами, после дождя традиционно стал похож на бассейн.
"Мы тонем", "ныряем в воду и ищем свою машину", "может, лучше подплыть к нашей машине на лодке?", "придется купить акваланг", — такие ироничные комментарии со снимками наводнения заполонили соцсети. Жители Дебреценского района жаловались, что подобная ситуация возникает практически после каждого сильного дождя, власти Клайпеды это знают, они неоднократно проводили совещания по этому вопросу, но ситуация не меняется.
"Мы так боремся со стихией уже много лет. Трудно даже подсчитать, сколько машин после дождей оказалось на свалках. Если бы это не было так ужасно, это было бы смешно", — сказал житель Клайпеды Дарюс, пробираясь мимо своей затопленной машины.
В социальных сетях клайпедчане делятся фотографиями того, как затоплена одна из главных улиц Клайпеды – проспект Тайкос: автомобили и автобусы возле Акрополиса с трудом проезжают по затопленным улицам, сложная ситуация также на улице Парижяус Комунос, недавно реконструированный подземный переход эстакады Балтийского проспекта также тонет: здесь вода просто хлещет из подземных стоков, традиционно осадки скапливаются под виадуком Геркуса Мантаса.