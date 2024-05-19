В Клайпеде появятся новые парковочные автоматы

Посетители морского побережья неоднократно жаловались на устаревшие парковочные автоматы, кнопки которых из-за изношенности плохо видны. Также остаются проблемы с несколькими парковочными аппаратами, которые расположены в двух зонах - желтой и зеленой. Поэтому водителям неясно, за какую зону платить. Еще есть неудобства, связанные с неработающими мобильными приложениями, которые также можно использовать для оплаты парковки.
Андрюс Самуйловас, заместитель директора Клайпедского пассажирского транспорта, сказал, что новые парковочные автоматы стоят недешево, несколько тысяч евро. Он также подтвердил, что вышеупомянутые проблемы иногда возникают.
"Раньше проблем было больше, но уже несколько лет на парковочных автоматах есть инструкции, дополнительные знаки, информация о том, что парковочный аппарат находится на границе - желтой и зеленой зон, как, например, в Мелнраге, и еще один - возле бывшей табачной фабрики. На парковочных автоматах есть карты с указанием зон и того, что нужно делать, если вы хотите оплатить выбранную зону", - говорит А. Самуйловас.
В центре города, где пересекаются две тарифные зоны, есть двухзонные парковочные автоматы. Водитель должен выбрать зону в соответствии с инструкциями на верхней части парковочного автомата.
Также отмечается, что оплатить парковку можно с помощью приложения на телефоне и, по возможности, банковской картой, так как некоторые паркоматы уже имеют такую возможность.
"В Клайпеде 172 парковочных устройства, все они будут обновлены в течение трех лет. В этом году в Старом городе будет модернизировано 40, все они будут оснащены считывателями банковских карт", - сказал Самуйловас.
По его словам, в местах, где сейчас можно оплатить парковку лишь монетами, скоро можно будет расплатиться тремя способами - монетами, банковской картой или через приложение. В настоящее время это возможно только в десяти из 172 паркоматов.