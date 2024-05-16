В Клайпеде открывается колесо обозрения, названы цены

Эту информацию VE.lt подтвердила представитель компании, установившей колесо. По ее словам, посетителей принимают с 12.30 ч., билет для взрослого стоит 10, для ребенка - 8 евро.
По словам представителя компании, колесо обозрения будет действовать до сентября, затем будет решаться вопрос, останется ли оно в городе.
Мэр Клайпеды Арвидас Вайткус 8 мая в социальной сети Facebook сообщил, что на северном мысе завершается установка колеса обозрения.
"Многие интересуются – сколько стоит это новое развлечение в Клайпеде? Пока ведутся подсчеты, но о плате в 20 евро не говорят. Цена будет меньше. Было много дискуссий – и о месте, и о возможностях установки колеса обозрения, но я рад, что всем вместе удалось найти решение. Я надеюсь, что новое развлечение приживется в городе, станет популярным объектом и в следующем году мы сможем говорить о колесе обозрения, которое доступно весь год", – писал мэр.