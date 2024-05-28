В Клайпеде был застрелен известный деятель каунасского криминального мира

Моцкус приехал из Каунаса в Клайпеду на свидание. По словам очевидцев, девушка, к которой приехал Моцкус, уже рассталась с бывшим парнем, но тот еще надеялся вернуть возлюбленную.

Жители дома, во дворе которого произошло убийство, рассказали, что слышали минимум 5 выстрелов.

Моцкус был хорошо известен каунасской полиции. Поэтому именно в Каунасе 26 мая после обеда пошли слухи о его смерти, сообщалось, что убит деятель преступного мира, связанный с группировкой "камуолинисов".