В Клайпеду пришло круизное судно за 510 млн. евро: 14 этажей и бассейны

Это круизное судно было построено в 2012 г. и стоило 510 млн. евро – не новое, но блестит. На его борту может разместиться 4000 пассажиров.

На 5-м этаже судно есть бары, в которых по вечерам проходят мероприятия, концерты, выступления. Есть здесь и большой зал для мероприятий.

Круиз начался в Киле (Германия), судно направилось в Стокгольм, Хельсинки, Таллин, Ригу, оттуда - в Клайпеду. Из Клайпеды оно отправиться в Киль. Само судно ходит на разных маршрутах – даже вдоль берегов Бразилии.

Изнутри оно похоже на центр развлечений или гостиницу – здесь много разных зон. Что касается питания, то пассажиры тоже могут выбирать разные варианты: завтраки и ужины, полный пакет или пакет без алкоголя. Однако выгоднее брать вариант все включено, потому что, например, обед в ресторане стоит 16 евро, ужин 23 евро. Покупка пакета позволит сэкономить.

На судне много магазинов, где можно приобрести одежду, аксессуары, косметику.