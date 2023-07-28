28 июля 2023 г. 07:15

В Клайпеду пришло круизное судно за 510 млн. евро: 14 этажей и бассейны

 
Ориюс Гасановас
ru.DELFI.lt

Журналист портала DELFI приветствует читателей, находясь на круизном судне Costa Fascinosa, которое в минувший вторник пришло в Клайпеду. На нем прибыли тысячи туристов, которые хотят увидеть Литву.

Это круизное судно было построено в 2012 г. и стоило 510 млн. евро – не новое, но блестит. На его борту может разместиться 4000 пассажиров.

На 5-м этаже судно есть бары, в которых по вечерам проходят мероприятия, концерты, выступления. Есть здесь и большой зал для мероприятий.

Круиз начался в Киле (Германия), судно направилось в Стокгольм, Хельсинки, Таллин, Ригу, оттуда - в Клайпеду. Из Клайпеды оно отправиться в Киль. Само судно ходит на разных маршрутах – даже вдоль берегов Бразилии.

Изнутри оно похоже на центр развлечений или гостиницу – здесь много разных зон. Что касается питания, то пассажиры тоже могут выбирать разные варианты: завтраки и ужины, полный пакет или пакет без алкоголя. Однако выгоднее брать вариант все включено, потому что, например, обед в ресторане стоит 16 евро, ужин 23 евро. Покупка пакета позволит сэкономить.

На судне много магазинов, где можно приобрести одежду, аксессуары, косметику.

На 9 этаже картина иная. Здесь размещены каюты – их больше 1000 и они разные. В них убирают горничные.

Экипаж рассказал, что в такие круизы отправляются не только люди старшего возраста, но и молодежь. Здесь есть и дети, и подростки.

На улице располагается еще один зал для мероприятий. Кроме того, здесь есть джакузи, бассейны, лежаки. В хорошую погоду можно поднять крышу и загорать на солнце.

Отсюда открывается вид на Клайпеду.

Настроение отпускное: ешь, празднуй, смотри программы, купайся и ни о чем не думай.

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