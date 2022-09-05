В Клайпеду прибыли первые военные дислоцируемой в Литве немецкой бригады

Элемент передового командования 41-й танковой бригады Первой танковой дивизии Германии прибыл на пароме из Киля и пришвартовался в Клайпедском порту, сообщил журналист BNS, находившийся на месте.

Подразделение состоит из около 100 военных и нескольких десятков единиц техники для командования, защиты, связи, разведки и тылового обеспечения.

Высадившись в Клайпеде, немецкие военные отправятся в Руклу, что в Йонавском районе Литвы.

"Мы очень признательны Германии за лидерство в этих действиях, это обязательство очень важно для нашей страны. Мы знаем, что это требует больших усилий, большой подготовительной работы, но мы стремимся тесно сотрудничать, выполняя необходимые действия. Мы готовы предоставить необходимые условия для дислокации военнослужащих и техники", - заявил журналистам командующий Сухопутными силами Литвы, бригадный генерал Артурас Радвилас.

"После нападения России на Украину, которое создало угрозу международному праву, вызовы безопасности явно усилились. Реализация обязательств НАТО была ускорена, и мы также приложили некоторые усилия для обеспечения безопасности восточного фланга", — сказал командир 41-й танковой бригады 1-й танковой дивизии Германии, бригадный генерал Кристиан Наврат.

Сроки учений будут обсуждаться на этой неделе

Наврат сказал, что, развертывая бригаду, Германия посылает сигнал о своей приверженности безопасности восточного фланга НАТО.

"Наше послание союзникам здесь, на восточном фланге, состоит в том, что мы привержены обеспечению безопасности восточного фланга — это послание, которое мы хотим направить", — сказал Наврат.

По его словам, будущие учения, которые состоятся в ближайшее время, будут обсуждаться с Литвой на этой неделе.

"На предстоящей неделе мы обсудим будущие учения, которые состоятся как можно скорее, и выделим для них силы", — сказал Наврат в воскресенье.

Как сообщил BNS на условиях анонимности высокопоставленный немецкий офицер, учения отдельных подразделений немецкой бригады в Литве предварительно пройдут в октябре, декабре, марте и июне.

По словам Наврат, передовой командный пункт 41-й танковой бригады немецкой 1-й танковой дивизии будет дислоцироваться в Литве до лета следующего года, после чего на ротационной основе прибудет еще одна бригада.

"Я убежден, что мы найдем решения на будущее", — сказал Наврат, отвечая на вопрос о планах постоянной дислокации бригады в Литве.

В июне лидеры Германии и Литвы договорились о направлении немецкой бригады в Литву. Позже на саммите в Мадриде лидеры НАТО одобрили планы по увеличению сил, дислоцированных несколько лет назад в восточном крыле альянса, включая Литву.

Германия также возглавляет международный батальон НАТО, дислоцированный в Литве в 2017 году.

Решение об увеличении численности войск НАТО в странах Балтии было принято после того, как Россия начала масштабное вторжение в Украину в феврале этого года.