В Клайпеду доставлена военная техника четвертой ротации батальона США

Как информировало Министерство обороны, грузовое судно Liberty доставило в Литву колесную и гусеничную военную технику, вооружения.

Среди 300 единиц техники - танки Abrams, боевые машины пехоты Bradley.

"В Литве американские военные тренируются в части сухопутной операции США "Атлантическая решимость" в восточной части Альянса. Этим самым США демонстрируют обязательства коллективной обороны перед союзниками по НАТО по обеспечению безопасности в Европе", - указало министерство.

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Эта техника принадлежит подразделению Первой пехотной дивизии штата Канзас, США – четвертому ротационному батальону в Литве.

С 2019 года США направляют в Литву ротационные батальоны для учений.

Сейчас завершаются сроки третьей ротации в Литве, в предыдущем полугодии в Литве были дислоцированы военные из Второго батальона Восьмого кавалерийского полка Сухопутных сил США.