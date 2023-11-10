В Клайпедском районе пожарные спасали тонущих овец

Одному из фермеров деревни Тилвикай (староство Вежайчяй) Клайпедского района пришлось сегодня сильно понервничать. Отара овец оказалась на затопленном лугу и ютилась на небольшом островке, к которому неумолимо подбиралась вода.

На помощь фермеру и его овечкам пришли пожарные из Клайпедского пожарно-спасательного управления, Гаргждайской пожарной части.

Трое спасателей, проплыв на спасательной лодке по залитому водой лугу, сумели частично вывести, частично перенести на сушу испуганных животных.