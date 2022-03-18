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В ночь на пятницу в беби-боксе ("окне жизни") Клайпедской университетской больницы был оставлен младенец.
В клайпедском "окне жизни" обнаружен младенец
© ELTA

По данным врачей, младенец здоров, он родился 4-5 дней назад. На мальчике весом чуть больше 3 кг была нормальная одежда, рядом оставлены игрушки, но документов не было.

"С медицинской точки зрения все сделано хорошо, пуповина правильно обрезана, пережата, уже заживает. Первичный осмотр показал, что у младенца нет проблем со здоровьем", – сказал представитель больницы Линас Ровас.

О малыше информировали госучреждения, которые будут решать вопрос дальнейшего ухода за ним.

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