В клайпедском бэби-боксе оставлена новорожденная девочка

Департамент полиции сообщает, что 15 августа, в 3.28 ч. в Клайпеде, на ул. Лепоёс, в бэби-боксе Клайпедской университетской больницы был оставлен младенец женского пола.

"По словам врачей, девочка выношенная, здоровая, весит 3,2 кг. Предполагают, что она родилась 4-5 дней назад. Вместе с новорожденной в бэби-боксе были оставлены вещи – одежда и все самое необходимое для малышки. Сейчас она находится в отделении для новорожденных, за ней присматривает персонал", – информировали врачи больницы.

Информация передана службе по правам детей, она решит вопрос назначения опекунов девочке.

Напомним, что бэби-боксы в Литве появились в ноябре 2009 года. В них можно оставить ребенка, за это не грозит уголовная ответственность.

В течение трех месяцев мать или другие близкие могут вернуть малыша.