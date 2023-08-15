15 августа 2023 г. 08:39

В клайпедском бэби-боксе оставлена новорожденная девочка

 
ru.DELFI.lt
Gyvybės langelis
Gyvybės langelis
ФОТО: DELFI (K.&#268;achovskio nuotr.)

15 августа в Клайпеде врачи услышали сигнал звонка из бэби-бокса. В "окне жизни" была обнаружена новорожденная девочка.

Департамент полиции сообщает, что 15 августа, в 3.28 ч. в Клайпеде, на ул. Лепоёс, в бэби-боксе Клайпедской университетской больницы был оставлен младенец женского пола.

"По словам врачей, девочка выношенная, здоровая, весит 3,2 кг. Предполагают, что она родилась 4-5 дней назад. Вместе с новорожденной в бэби-боксе были оставлены вещи – одежда и все самое необходимое для малышки. Сейчас она находится в отделении для новорожденных, за ней присматривает персонал", – информировали врачи больницы.

Информация передана службе по правам детей, она решит вопрос назначения опекунов девочке.

Напомним, что бэби-боксы в Литве появились в ноябре 2009 года. В них можно оставить ребенка, за это не грозит уголовная ответственность.

В течение трех месяцев мать или другие близкие могут вернуть малыша.

Первое в мире такое "окно жизни" было открыто в Ватикане в XII веке.

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