В Клайпедской городской поликлинике скончался привитый второй дозой Moderna пенсионер

Врач сказала, что причину смерти она комментировать не может, но непохоже, чтобы это была реакция на прививку.

"Это не был анафилактический шок, это не тромбоэмболия", – сказала главврач, заметив, что в документах указано, что у мужчины было много разных болезней, он получил травму.

Мужчина скончался в поликлинике. Как положено, 15 минут после прививки он находился под наблюдением, потом оделся и готовился покинуть здание. Его реанимировали в поликлинике, но тщетно.

Во вторник в Клайпеде прививались все лица старше 65 лет, поэтому у здания поликлиники стояла большая очередь пожилых людей. Всего во вторник привиты 670 человек.