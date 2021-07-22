В Клайпедской больнице число больных COVID-19 удвоилось: симптомы у больных штаммом "дельта" другие

Главврач больницы профессор Винсас Янушонис заметил, что количество больных за последние две недели у них выросло в два раза.

Правда, их количество пока относительно небольшое - 23 пациента (а недавно было 8-10).

Почти все пациенты – люди старшего возраста, некоторых привезли из Таурагского дома престарелых, один пациент – моряк, гражданин другой страны.

В реанимации находятся 5 пациентов, трое подключены к аппаратам ИВЛ. Среди госпитализированных есть трое привитых, однако врач отмечает, что чаще привитые болеют в легкой форме или без симптомов.

Он заметил, что вакцинация сделала свое дело. Сейчас в больницу не попадают люди старше 90 лет.

"Таких сейчас почти нет, они привились одни из первых", – сказал Delfi Янушонис.

Собеседник не считает, что "Праздник моря" приведет к росту числа больных, поскольку большая часть мероприятий будет проходить на свежем воздухе.

"Я считаю, что намного опаснее семейные праздники, свадьбы, которые долго длятся, там бывают тесные контакты. На "Празднике моря" тесных контактов будет меньше – там не все целуются, люди ходят, сменяют друг друга, поэтому особого влияния не должно быть. У нас уже был опыт в прошлом году, тоже пугали, но ничего не случилось", – напомнил врач.

Он считает, что пациентов стало больше из-за прихода штамма "дельта".

"Опыт других стран также показывает, что штамм "дельта" распространяется быстрее. Им заболевает и какое-то количество привитых людей", – сказал собеседник.

Он рассказал о том, что симптомы при штамме "дельта" несколько иные.

"И в научной литературе написано, и сами наблюдаем - симптомы немного отличаются. У больных "дельтой" проявляется катар верхних дыхательных путей, другие штаммы этого не давали. Кроме того, у больных "дельтой" реже пропадает обоняние и ощущение вкуса, но главное - этот штамм быстрее распространяется. Прививки на самом деле защищают от "дельты", а главный аргумент ученых в пользу вакцинации - привитые не умирают", – сказал профессор.