В Клайпеде желающие привиться стоят в живой очереди

Некоторые пожилые люди принесли с собой складные стулья, другие опираются на трость, в очереди люди стоят около часа.
Сегодня пожилым людям дали возможность привиться вакцинами Pfizer и Moderna, раньше они могли прививаться вакциной Vaxzevria (AstraZeneca), однако прежде таких очередей у центра вакцинации не было.
По данным Департамента статистики, за минувшие сутки в Клайпеде от коронавируса привили 506 человек. Всего привиты 23 284 клайпедчанина. Клайпедский муниципалитет уже готовится к массовой вакцинации, которая, согласно планам, начнется 1 июня.
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