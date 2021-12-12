В Клайпеде зажгли огни на рождественской елке: маленькая интрига привела в город толпу людей

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Неожиданное решение для выбора новогодней елки в Клайпеде создало интригу - как выглядит 55-сантиметровая елка на большой Театральной площади? Несколько лет подряд главную площадь города украшали высокие ели, выращенные и подаренные жителями, а декораторы старались не перекрывать их красоту сияющими игрушками. Между тем, маленькая интрига привела в Клайпеду толпу любопытных.
По словам декораторов города, настоящая зеленая елка высотой всего 55 см отвечает идеям экологии и истинным ценностям Рождества - уюта, скромности и в то же время бросает вызов обычным вещам.
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