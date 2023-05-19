TrЭту информацию подтвердила администрация Гимназии искусств им. Эдуардаса Бальсиса. Учитель с 34-летним стажем потерял сознание во время урока в выпускном классе.

По предварительным данным, у педагога случился сердечный приступ. 60-летний учитель был членом Союза художников Литвы.