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Издание Vakarų ekspresаs получило информацию о том, что скончался многолетний учитель Гимназии искусств им. Эдуардаса Бальсиса и Художественной школы им. Адомаса Бракаса Эвалдас Бернотас.
Pamokos metu Klaipėdoje mirė mokytojas Evaldas Bernotas.
Pamokos metu Klaipėdoje mirė mokytojas Evaldas Bernotas.
© „Vakarų ekspreso“ / Delfi nuotr.

TrЭту информацию подтвердила администрация Гимназии искусств им. Эдуардаса Бальсиса. Учитель с 34-летним стажем потерял сознание во время урока в выпускном классе.

По предварительным данным, у педагога случился сердечный приступ. 60-летний учитель был членом Союза художников Литвы.

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