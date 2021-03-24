В Клайпеде в выходные вакциной AstraZeneca привьют всех желающих старше 65 лет

"Мы в эти выходные, не нарушая закон, осуществим решение дать возможность вакцинироваться всем желающим старше 65 лет. В субботу-воскресенье такая возможность будет у всех, у кого не было возможности привиться", – сказал мэр города Витаутас Грубляускас.
"Но установка проста: речь идет о вакцине AstraZeneca", – продолжил он.
По словам мэра, такое решение принято потому, что жители разбирают другие вакцины, а AstraZeneca залеживается.
"Такого нет, что в Клайпеде лежит вакцина, а люди не могут дождаться прививок. Наоборот, особенно в выходные дни, у персонала есть свободное время, поскольку решающих фактор - AstraZeneca", – сказал Грубляускас.
"Получается такой небольшой парадокс: вакцина есть, ждет своей очереди, а плеча – нет", – прибавил он.
По данным Департамента статистики, в Клайпеде 22 марта первой дозой привили 150 человек, а во вторник – 314. Больше всего людей привили другими вакцинами, не AstraZeneca.
Во вторник вакциной AstraZeneca могли привиться все желающие жители старше 65 лет в Еирвинтском районе. По данным Департамента статистики, в этом муниципалитете первой дозой тогда привили больше всего людей за все время – 108, большинство привито вакциной AstraZeneca.
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