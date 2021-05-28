В Клайпеде в выходные от COVID-19 будут прививать жителей с 16 лет

"В прошлое воскресенье подобная акция была очень популярной. За день привили больше 1500 человек, на этой неделе нам звонили с просьбой предоставить такую возможность еще раз. С учетом имеющегося количества вакцины мы приглашаем жителей с 16 лет", – сообщил мэр города Витаутас Грубляускас, заметив, что для некоторых жителей привлекательнее возможность получить прививку в порядке "живой" очереди.

Вакцинация в выходные будет проводиться в международном университете LCC с 9 до 18 ч. Надо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

"Жители могут выбирать вакцину из имеющейся, но представители группы 16-17 лет могут привиться только вакциной Pfizer", – сказала представитель отдела здравоохранения Роже Перминене.

С понедельника, 31 мая, продолжится вакцинация по действующему порядку. С этого дня стартует массовая вакцинация, привиться могут все жители старше 16 лет.