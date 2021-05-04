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В Клайпеде ученики 5-11 классов закончат обучение удаленно, такое решение принял муниципалитет.
Mokykla
Mokykla
© Shutterstock

Возможность возвращения за парты обсуждалась с главами школ, специалистами Национального центра общественного здравоохранения и Клайпедского бюро здравоохранения. Большая часть участников дискуссии считает, что достаточно сложно обеспечить безопасное возвращение детей в школы, тестирование, регулирование потоков и другие требования, а поскольку до конца учебного года времени осталось мало, это, скорее всего, не принесет большой пользы.

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По словам мэра Витаутаса Грубляускаса, в каждой школе ситуация разная, различаются и позиции общин, но город считает, что в школы должны вернуться только выпускные классы и начальные классы.

"Позиция города такова – ученики 5-11 классов завершают учебу удаленно, приоритет - выпускные классы, которым надо готовиться к экзаменам. Однако если будут такие общины, которые захотят вернуться, то они смогут это сделать, но должны будут выполнять все установленные требования", – сказал мэр.

По действующим правилам, выпускные классы вернулись в школы с 3 мая, а 5-11 могут вернуться с 10 мая, окончательные решения принимаются на уровне муниципалитетов.

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