В Клайпеде стартовала электронная запись на вакцинацию от COVID-19: жителям предлагают Pfizer и Moderna

Желающие получить прививку должны зарегистрироваться на электронной платформе vakcinavimasklaipedoje.lt. Пока вакцинироваться приглашают жителей Клайпеды, входящих в так называемые приоритетные группы – лица старше 65 лет и те, кто страдает от хронических заболеваний. В случае возникновения вопросов относительно регистрации или проблем с подключением к системе клайпедчане могут позвонить в Центр вакцинации по телефону 8 679 02775 или подать заявку по электронной почте – vakcinacija@jspc.lt.

«Мы надеемся, что для удобства жителей Клайпеды электронная система регистрации вакцинации значительно упростит и ускорит процесс получения прививок в городе», - сказал мэр Витаутас Грубляускас. Градоначальник обнародовал сообщение-приглашение получить прививку на двух языках – литовском и русском.

На выбор клайпедчанам пока предлагаются две вакцины – Pfizer / BioNTech и Moderna. В системе указано, что сейчас в Клайпеде насчитывается 568 доз Pfizer / BioNTech и 120 доз вакцин от американского производителя Moderna.

По новейшим данным, в Клайпеде две дозы вакцины получили 9,14 процента жителей – 13 619 человек. За минувшие сутки второй дозой было привито 535 человек. За день прирост зараженных коронавирусом составил 20 человек. Между тем выздоровели – 29. 14-дневный кумулятивный уровень заболеваемости на 100 000 населения в портовом городе составляет 193,9 случаев.