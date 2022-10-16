За пару месяцев до зимних праздников клайпедчанам дают возможность предложить свои собственные елки, которые станут главным рождественским символом портового города.

Жителей Клайпеды впервые пригласили подарить елки семь лет назад. По словам организаторов, такая инициатива получила положительные отзывы и стала визитной карточкой рождественского периода в Клайпеде.

Горожане полны решимости пожертвовать ели, которые растут не один десяток лет, потому что они загораживают солнечный свет или электрические провода и занимают много места.

Организаторы обещают решить все проблемы, связанные с вырубкой дерева, его транспортировкой и уборкой места, где оно растет.

Ель должна быть не менее 10 метров высотой, с широкой и обильной кроной ветвей. Все предложенные варианты будут проверены, оценены и представлены общественности. Созданная комиссия выберет самое подходящее и достойное звания Клайпедской городской ели дерево.

В целях экономии энергоресурсов главный символ зимних праздников на Театральной площади зажгут на неделю позже запланированного — вечером 10 декабря.

Предложения с фотографиями организаторы ждут до 25 октября.