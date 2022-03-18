Концерт в Клайпеде должен был состояться 9 июля на летней террасе, принадлежащей клайпедскому центру культуры "Дворец рыбаков". После высказываний исполнителя о войне в Украине, концерт решили отозвать. Директор "Дворца рыбаков" Альвидас-Юозас Ленкаускас сказал Delfi, что свое решение не отменит и надеется, что его поддерживают работники центра, город и его жители.

"Концерта не будет. Мы сказали об этом в тот день, когда появилась информация о его высказываниях. Мы пытались информировать Драгунаса, но он не отвечает на звонки, эл. письма возвращаются. Мы думаем о том, как цивилизовано разойтись, чтобы этот человек потом не устроил судебные разбирательства", – сказал Лянкаускас.

Он уже обратился в Bilietai.lt с просьбой остановить торговлю билетами. Лянкаускас не знает, как быть, поскольку с Драгунасом не может связаться и компания Bilietai.lt.

"Этот человек (Драгунас), позже может заявить, что мы незаконно отменили концерт, поэтому пока могу сказать, что концерта не будет точно. Все остальное попытаемся решить юридически", – сказал Delfi Ленкаускас. Он заметил, что по договору, разрешение на концерт должен выдать город, но этого разрешения не будет.

"Наша цель сейчас - остановить продажу билетов. Мы надеемся, что и люди проявят благоразумие, не будут их покупать. Если не ошибаюсь, сейчас продано около 100 билетов", – заметил он.

Директор Bilietai.lt Рамунас Шаучиковас сказал Delfi, что сейчас ждут решения организаторов концерта Sel и информацию, которую можно передать купившим билеты, о дальнейшей судьбе мероприятия.

"Убрать информацию о мероприятии с сайта мы не можем, поскольку надо уведомить купивших билеты о дальнейших действиях, начале процесса возвращения денег за билеты", – сказал он.

По его словам, деньги за билеты пока не переведены организаторам концерта Sel, поэтому их можно будет оперативно вернуть, если будет принято такое решение. Обычно возвращением денег занимаются сами организаторы.

"Если ведомства, отвечающие за контроль, считают, что такой концерт не может состояться в Литве, такое решение должно быть принято. Мы будем его выполнять без сомнений", – сказал Delfi Шаучиковас.

На фоне акций поддержки Украины во всем мире перед лицом российской агрессии известный литовский исполнитель Эгидиюс Драгунас стал виновником еще одного скандала - в инстаграме он сказал, что происходящее в Украине "это естественное самоочищение планеты".

"Многие спрашивают у меня, что я думаю обо всем, почему молчу, почему ничего не говорю. Мое мнение такое: есть люди, которые создают оружие, есть люди, которые берут оружие, есть люди, которые могут стрелять в животное, и есть те, которые могут стрелять в человека. Так вот, те, кто там сидит и стреляет, это естественное самоочищение планеты. Пусть они там б... стреляют, я за мир", - сказал SEL. Правда, вскоре он убрал видео из своей ленты.

Позже в фейсбуке появились призывы представителей литовского мира музыки не сотрудничать с SEL и не выходить с ним на сцену. Музыканты объединились и заявили, что не будут выступать вместе с Драгунасом.