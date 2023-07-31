В Клайпеде прошел сильный ливень, вода затопила улицы

В СМИ сообщается, что улица Лепу была затоплена целиком, скрыв обе полосы движения. Сложно было проехать по этой улице около ТЦ Maxima – тут под водой скрылись все полосы движения.
Вода залила перекресток ул. Лепу и Трилапё. Затоплена также ул. Данес, а улица Жвяю, где недавно заменили дождевую канализацию, выдержала ливень.
Дождевая вода залила несколько домов микрорайона Жарде. Затоплена ул. Банджю.
Примерно через час уровень дождь прекратился и жизнь вернулась в нормальное русло.
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