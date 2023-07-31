31 июля 2023 г. 12:00

В Клайпеде прошел сильный ливень, вода затопила улицы

 
ru.DELFI.lt

В понедельник утром в Клайпеде прошел короткий, но сильный дождь. Вода затопила улицы портового города, пишет Vakarų ekspresas.

В СМИ сообщается, что улица Лепу была затоплена целиком, скрыв обе полосы движения. Сложно было проехать по этой улице около ТЦ Maxima – тут под водой скрылись все полосы движения.

Вода залила перекресток ул. Лепу и Трилапё. Затоплена также ул. Данес, а улица Жвяю, где недавно заменили дождевую канализацию, выдержала ливень.

Liūtis Klaipėdoje, „Orai ir klimatas Lietuvoje“, Gintaras Juškevičius

Дождевая вода залила несколько домов микрорайона Жарде. Затоплена ул. Банджю.

Примерно через час уровень дождь прекратился и жизнь вернулась в нормальное русло.

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