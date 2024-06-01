В Клайпеде прошел ливень: во дворах тонут машины, затоплены улицы

"Мы так боремся со стихией уже много лет. Трудно даже подсчитать, сколько машин после дождей оказалось на свалках. Если бы это не было так ужасно, это было бы смешно", — сказал житель Клайпеды Дарюс, пробираясь мимо своей затопленной машины.