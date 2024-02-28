В Клайпеде пройдет весенняя ярмарка Казюкаса

Поэтому во время церемонии открытия 2 марта в 12 часов дня на сцену традиционно приглашаются Казимиры Клайпедского района, которых будут приветствовать соответствующим образом.

Праздник в Клайпеде неотделим от дня Святого Казимира. По словам основателя праздника Казимераса Вайнаса, "мы не должны забывать свои корни, гордиться литовскими традициями и не позволять коммерции взять верх".

В этот день принято открывать окна пошире, а также выпускать домашний скот и птицу на улицу. Дома и дворы было принято украшать различными декоративными элементами из природных материалов. В этом году праздник украсят соломенные птицы, сделанные художницей Агне Драгунайте.

Прилет грачей символизирует наступление весны и всегда считался литовским народным праздником, который отмечался 4 марта. Со временем День грачей стал ассоциироваться с именем Святого Казимира.

Традиционные ремесла и народные мотивы



Но это не только день поздравления Казимиров и Казимир, но и традиционная двухдневная ярмарка Казюкас. На нее съезжаются лучшие корзинщики, кузнецы, гончары, ткачи и другие ремесленники со всей Литвы. Суету ярмарки оживит концертная программа и другие развлечения.

2 марта (в субботу) на сцене выступят представители Жемайтийского края, а 3 марта (в воскресенье) можно будет послушать молодых исполнителей Жемайтийского края, создающую свою собственную музыку.

Особое внимание семьям



Семейная зона на площади Аникес создается и расширяется уже не первый год и привлекает все больше и больше посетителей. В этом году в оба дня фестиваля там можно будет не только увидеть и узнать интересные факты о различных породах кроликов, но также их погладить или даже купить. Неподалеку можно будет покататься верхом на лошадях.