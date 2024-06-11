В Клайпеде предприниматель осуждена за убийство мужа

В постановлении суда сказано, что оно должно быть приведено в исполнение немедленно. Алиева выслушала приговор по интернету

Суд констатировал, что мужчина был убит выстрелом в голову из своего же пистолета. Суд также выяснил, что с 2017 г. у Алиевой был нелегальный газовый пистолет, его конфисковала полиция.

Согласно материалам дела, убийство было совершено 31 августа 2022 года. Полиция сразу заподозрила в убийстве супругу покойного, однако женщина утверждала, что ничего не помнит и не умеет стрелять. Женщина была пьяна (1,03 промилле). По мнению прокурора Арунаса Саунорюса это обстоятельство, вероятно, и стало причиной более сурового наказания.

Женщина свою вину отрицала и утверждала, что ничего не помнит.

На заседаниях суд выяснял не только обстоятельства убийства, но и отношения между супругами до трагедии.

Соседи охарактеризовали пару, как вежливых и спокойных супругов, но заметили, что отношения между ними не были идеальными.

Друзья покойного сказали, что между супругами уже какое-то время царило напряжение.

В интервью Delfi Алиева сказала, что муж ее бил. Об этом в суде сказал и адвокат осужденной Ромуалдас Дракшас.