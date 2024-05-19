В Клайпеде появятся новые парковочные автоматы

Посетители морского побережья неоднократно жаловались на устаревшие парковочные автоматы, кнопки которых из-за изношенности плохо видны. Также остаются проблемы с несколькими парковочными аппаратами, которые расположены в двух зонах - желтой и зеленой. Поэтому водителям неясно, за какую зону платить. Еще есть неудобства, связанные с неработающими мобильными приложениями, которые также можно использовать для оплаты парковки.

"Раньше проблем было больше, но уже несколько лет на парковочных автоматах есть инструкции, дополнительные знаки, информация о том, что парковочный аппарат находится на границе - желтой и зеленой зон, как, например, в Мелнраге, и еще один - возле бывшей табачной фабрики. На парковочных автоматах есть карты с указанием зон и того, что нужно делать, если вы хотите оплатить выбранную зону", - говорит А. Самуйловас.