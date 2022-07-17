Клайпедский муниципалитет назвал променад Одесским в конце марта 2022 года. В июне 2022 года в муниципалитет обратились власти Одессы и предложили перенести в Клайпеду туристический символ Одессы "Якорь-сердце" в Клайпеду, как подарок литовскому портовому городу.

Власти Одессы попросили клайпедские власти письменно дать согласие на перевоз этого памятника.

На этой неделе с мэром Клайпеды Витаутасом Грубляускасом встретились вице-мэры Одессы Сергей Тетюхин и Дмитрий Жеман и официально передали ему подарок.

Проект принятия дара должен утвердить Клайпедский горсовет.

Члены комиссии горсовета по имиджу города приняли решение одобрить принятие дара и найти наилучшее место для его установки в Мелнраге.