В Клайпеде повышаются цены на проезд в общественном транспорте

Самое существенное изменение — на одноразовые бумажные билеты, которые покупаются у водителя автобуса. Они будут стоить 1,5 евро вместо 1. Цель такого подорожания — снизить нагрузку на водителей.
Для пассажиров, у которых нет электронных билетов, есть более дешевая альтернатива: оплатить проезд в автобусе банковской картой, не отвлекая водителя. Стоимость этой услуги останется неизменной — 1 евро.
Продажа бумажных билетов в газетных киосках также будет прекращена, в то время как электронные билеты можно будет пополнять наличными. В этом случае компостер будет сканировать и отсчитывать стоимость одного билета, действительного на данном маршруте. Стоимость проезда в автобусе изменится незначительно: с суммы 64 цента до 70 центов.
Бумажные билеты по-прежнему будут продаваться в маршрутных такси. Цена составит 1 евро 50 центов. Более дешевая альтернатива — оплата электронным билетом или банковской картой по цене 1.30.
Изменения коснутся и цен на билеты длительного пользования. Больше не будет разницы в цене между онлайн и физическим распространением. Например, билет на 30 дней будет стоить 28 евро (сейчас 26,5 евро онлайн, 28 евро при пополнении в киоске), а годовой билет — 275 евро (сейчас 255 евро онлайн, 270 евро в киоске).
Как и прежде, льготами будут пользоваться дети, школьники, пожилые люди, инвалиды и другие лица, указанные в Законе о транспортных льготах. Сохранится льготная годовая цена в 10 евро для детей младшего школьного возраста и пожилых людей (в возрасте 70 лет и старше), 50-процентные скидки на 6- и 12-месячные проездные для людей пенсионного возраста и скидки для владельцев Карты Клайпедчанина.
Отменен бесплатный годовой проездной для украинских беженцев, так как признано, что эта группа новых жителей Клайпеды уже интегрировалась и может вносить равный вклад в содержание системы общественного транспорта.
Стоимость проезда на водном автобусе утверждена на уровне 5 евро (вместо 3 евро). К сожалению, водный автобус, хотя и пользуется популярностью, не покрывает эксплуатационных расходов.
Измененные тарифы вступят в силу с 1 января 2024 года.