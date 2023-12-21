В Клайпеде повышаются цены на проезд в общественном транспорте

Самое существенное изменение — на одноразовые бумажные билеты, которые покупаются у водителя автобуса. Они будут стоить 1,5 евро вместо 1. Цель такого подорожания — снизить нагрузку на водителей.

Для пассажиров, у которых нет электронных билетов, есть более дешевая альтернатива: оплатить проезд в автобусе банковской картой, не отвлекая водителя. Стоимость этой услуги останется неизменной — 1 евро.

Продажа бумажных билетов в газетных киосках также будет прекращена, в то время как электронные билеты можно будет пополнять наличными. В этом случае компостер будет сканировать и отсчитывать стоимость одного билета, действительного на данном маршруте. Стоимость проезда в автобусе изменится незначительно: с суммы 64 цента до 70 центов.

Бумажные билеты по-прежнему будут продаваться в маршрутных такси. Цена составит 1 евро 50 центов. Более дешевая альтернатива — оплата электронным билетом или банковской картой по цене 1.30.