По ее словам, нанесен огромный ущерб.
"Что успели спасти, то спасли, столбы унесли в дюны, но неясно, каким будет ущерб. Печальная ситуация", – сказала Думбаускайте.
Она порадовалась, что быстро на ситуацию отреагировали спасатели и помогли спасти часть снаряжения. "Спасибо им за помощь", – сказала Думбаускайте.
Владелец бара Beach Bars на пляже для недееспособных людей Тадас Юнокас сказал DELFI, что они ночью приезжали на пляж, пытались спасти столы, стулья, водные мотоциклы. "Я приезжал и ночью, и утром, но ущерба избежать не удалось: поломана мебель, оснащение на детской площадке, деревянные дорожки", – сказал он.
По словам заместителя директора Klaipėdos paplūdimiai Александраса Сиакки, ветер, ливень и большие волны нанесли немалый ущерб.
"Ущерб подсчитаем, когда успокоится ветер и волны. Пока еще море бурное. Волны смыли деревянные дорожки, знаки, мусорные баки. Посмотрим, что будет дальше, как долго море будет бушевать, а пока ликвидируем последствия", - сказал он.
В Facebook жители делятся фотографиями тонущих после ливня автомобилей в Клайпеде, плавающих по улицам овощных лавок.
В городе затоплено немало улиц и дорог. Городские службы и спасатели просят жителей без надобности не выезжать из дома.
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