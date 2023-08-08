В Клайпеде подсчитывают нанесенный стихией ущерб: такого не было 12 лет

"Утром, когда я увидел побережье, схватился за голову - не пляж, а свалка: летали зонты, мусорные контейнеры, ограждения, лежаки. От 5 площадок для волейбола ничего не осталось. Первая мысль была: все, работу этим летом надо прекращать", – сказал предприниматель, работающий на пляже в Мелнраге II Дейвис Гинетас.
Он сказал, что самый значительный ущерб – поврежденная уличная терраса с мебелью, волны повредили крепления террасы.
"Я боюсь даже говорить об ущербе. Это может быть 5000 или 10 000 евро. Кошмар. И это к тому, что погода этим летом не баловала, заработать было тяжело, а тут еще и стихия", – сказал предприниматель.
По его словам, когда такие бури бывают не в сезон, ущерб бывает меньше, но летом такие последствия - трагедия.
С ним согласился другой предприниматель из Мелнраге II Андрюс Петрошюс.
"Финансовый ущерб я даже боюсь считать. От забора на детской площадке осталась куча дров, поломаны дорогие американские игрушки, некоторые стоили по 2500 евро. Новые зонты от солнца ремонту не подлежат – их можно везти на свалку. Деревянная терраса для велосипедов была поломана. Когда видишь, что произошло, охватывает чувство безнадежности", – сказал Петрошюс.
"Сколько рабочих потребуется для восстановления всего, а еще покупка уничтоженного имущества. Страшно, ведь буря не закончилась. Что ждет дальше?" – рассуждал предприниматель.
Большой ущерб нанесен и нидскому куполу. Предприниматели в Instagram разместили фотографии и видео, на которых видно, что поломаны конструкции купола, а волны врываются в его внутреннюю часть.
"Буря этой ночью полностью смыла beach bar купола. Наш коллектив пытался спасать, что мог, но убытки серьезные.
Обломки и вещи унесло далеко. Поэтому всех, кто любит это место, приглашаем завтра (в среду) в 10 ч. утра на субботник. Такой бури мы не видели за 12 лет существования бара, поэтому надеемся на понимание – мы хотим как можно скорее привести все в порядок и достойно признать победу стихии.
Вечеринки, запланированные на ближайшие выходные, состоятся на террасе rooftop. До встречи!" – сказано в Instagram.