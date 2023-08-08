В Клайпеде подсчитывают нанесенный стихией ущерб: такого не было 12 лет

"Утром, когда я увидел побережье, схватился за голову - не пляж, а свалка: летали зонты, мусорные контейнеры, ограждения, лежаки. От 5 площадок для волейбола ничего не осталось. Первая мысль была: все, работу этим летом надо прекращать", – сказал предприниматель, работающий на пляже в Мелнраге II Дейвис Гинетас.

Он сказал, что самый значительный ущерб – поврежденная уличная терраса с мебелью, волны повредили крепления террасы.

"Я боюсь даже говорить об ущербе. Это может быть 5000 или 10 000 евро. Кошмар. И это к тому, что погода этим летом не баловала, заработать было тяжело, а тут еще и стихия", – сказал предприниматель.

По его словам, когда такие бури бывают не в сезон, ущерб бывает меньше, но летом такие последствия - трагедия.

С ним согласился другой предприниматель из Мелнраге II Андрюс Петрошюс.