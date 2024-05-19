В Клайпеде открылся сезон водного автобуса

Как сообщает Клайпедский пассажирский транспорт, в этом году старт состоится гораздо раньше, чем в прошлом году: сезон 2023 года стартовал 16 июня, общее количество пассажиров составило 8935 человек. Стоит отметить, что оплатить поездку на водном автобусе можно только карточкой.
При оплате деньгами с карты стоимость билета будет 5 евро.
При покупке билета по карте "Klaipėdietis" его можно купить немного дешевле – 4,50 евро.
На маршрут водного автобуса также распространяются льготы на проезд, предусмотренные Законом о льготах на транспорте. Билет действует только в одну сторону, на обратном пути придется покупать еще один билет. Поездка по течению занимает 75 минут, против течения – 80 минут.
В прошлом году в портовом городе заработал новый вид транспорта - водный автобус. Он курсировал по маршруту Старый город – мост Тауралаукис. Остановка на шести оборудованных стоянках - "Senamiestis", "Liepųtiltas", "Danės slėniai", "Senvagė", "Botanikas sodas" и "Tauralaukistiltas".