В Клайпеде открылся сезон водного автобуса

Как сообщает Клайпедский пассажирский транспорт, в этом году старт состоится гораздо раньше, чем в прошлом году: сезон 2023 года стартовал 16 июня, общее количество пассажиров составило 8935 человек. Стоит отметить, что оплатить поездку на водном автобусе можно только карточкой.

При оплате деньгами с карты стоимость билета будет 5 евро.

При покупке билета по карте "Klaipėdietis" его можно купить немного дешевле – 4,50 евро.

На маршрут водного автобуса также распространяются льготы на проезд, предусмотренные Законом о льготах на транспорте. Билет действует только в одну сторону, на обратном пути придется покупать еще один билет. Поездка по течению занимает 75 минут, против течения – 80 минут.