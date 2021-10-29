История произошла в Клайпеде. Выяснилось, что мать сироток нашли и унесли к себе домой дети, они держали ее дома два месяца.

Все эти два месяца о найденышах заботилась Ирина. Сначала они жили в квартире, потом женщина перевезла их в усадьбу. В усадьбе ежики научили добывать себе пищу, охотились на кротов и птиц.

"Сейчас малыши уже не приходят в усадьбу, видимо, впали в спячку", - рассказала Ирина.