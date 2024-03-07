В Клайпеде – необычная картина: морской контейнер тянули по асфальту

Видео порталу Delfi прислал читатель Дарюс, он задал риторический вопрос: "Это так мы бережем дороги?".
На видео видно, что по улице едет тягач и тащит за собой металлический контейнер.
За тягачом следовал полицейский автомобиль, поэтому у жителей возник вопрос: неужели такие действия легальны?
Delfi связался с Клайпедской полицией. Пресс-секретарь полиции Андромеда Грауслене сказала, что полиция не сопровождала груз, был составлен протокол о нарушении ПДД.
"Полиция Клайпеды информировала, что экипаж остановили жители и сообщили что во время транспортировки упал груз, полицейских попросили сопроводить груз до обочины. Полицейские составили протокол о нарушении", – сказала Грауслене, заметив, что пока о повреждении асфальта в полицию не сообщали.